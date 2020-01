Inter, sorriso per l’Under 16: Cagliari battuto di...

Inter, sorriso per l’Under 16: Cagliari battuto di misura

Vittoria importante per l’Inter Under 16 Serie A e B guidata da Gabriele Bonacina. I nerazzurri si sono infatti imposti per 1 a 0 contro i pari età del Cagliari. Ecco il report del match

VITTORIA DI MISURA – “Dopo un primo tempo molto tattico, nella ripresa i nerazzurri trovano la rete della vittoria con Semenza che risolve una mischia in area di rigore e regala i tre punti alla formazione allenata da Bonacina“.

Marcatore: 57′ Semenza