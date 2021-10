Inter-Sheriff (Youth League), 0-0 al 45’: Primavera bloccata, moldavi chiusi

Inter-Sheriff, si è appena chiuso il primo tempo della partita di UEFA Youth League (QUI il live da Interello). All’intervallo la Primavera di Chivu è bloccata sullo 0-0, coi moldavi tutti chiusi dietro.

INTER-SHERIFF, PRIMO TEMPO – Nikola Iliev il più attivo di un inizio di gara che sembra promettente, ma poi si rivela decisamente moscio. Occasioni da gol non ce ne sono, con lo Sheriff tutto chiuso dietro. L’Inter ci prova, ma su un cross da sinistra Oliver Jurgens manda a lato. Doppia lunga interruzione di gioco, per un problema fisico al portiere ospite Roman Dumenco. Al 36’ ci prova Mattia Sangalli, ma il suo destro dal limite è alto. Sbilenco pure il tentativo di Franco Carboni al 42’, un sinistro lontano di molto dai pali. Si va al riposo dopo quattro minuti di recupero, inevitabili per le tante perdite di tempo. Ma fin qui è successo poco o niente. Nel frattempo lo Shakhtar Donetsk ha battuto 3-2 il Real Madrid (vedi articolo), con gli ucraini al momento in testa al girone.

INTER-SHERIFF 0-0 AL 45’ – IL TABELLINO

Inter (4-3-2-1): Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, F. Carboni; Casadei, Sangalli, Fabbian; Iliev, Owusu; Jurgens

In panchina: Raimondi, Cortinovis, Nunziatini, A. Moretti, Bonavita, Curatolo, V. Carboni.

Allenatore: Cristian Chivu

Sheriff (4-3-3): Dumenco; Picus, Ichim, Costin, Cucereavenco; Covali, Scurtul, Covalschi; Forov, Carmanov, Hatman.

In panchina: Savocica, Yatco, Pogreban, Jaloba, Colis, Botan, Dijinari.

Allenatore: Shota Makharadze

Arbitro: Lukas Fahndrich della federazione svizzera (Erni – Maire; Ayroldi)

Ammoniti: F. Carboni, Jurgens (I), Carmanov, Scurtul (S)

Recupero: 4’ PT