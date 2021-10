Inter-Sheriff, segna sempre Casadei! 2-1 e Primavera in testa

Inter-Sheriff di UEFA Youth League finisce 2-1. Dopo il primo tempo, chiuso sullo 0-0 (vedi articolo), Casadei si ripete e la sblocca subito. Poi due gol casuali danno il primato alla Primavera di Chivu.

INTER-SHERIFF, SECONDO TEMPO – Cristian Chivu non aspetta e cambia all’intervallo, dentro Valentin Carboni (subito ammonito) al posto di Enoch Owusu. È però il fratello maggiore del subentrato, Franco Carboni, a propiziare il gol dell’1-0 al 50’: crossa da sinistra e trova a centro area Cesare Casadei per il colpo di testa finalmente vincente. Terzo gol consecutivo per il centrocampista, dopo quello a Empoli all’ultimo secondo (95’) e quello sempre in UEFA Youth League valso lo 0-1 allo Shakhtar Donetsk, su azione praticamente in fotocopia. Casadei ci riprova al 63’ su punizione da circa venticinque metri, ma il portiere Roman Dumenco blocca. Appena dopo l’ingresso di Francesco Nunziatini per Nikola Iliev l’Inter raddoppia: corner da sinistra, testa di Franco Carboni e palla che sbatte sul palo, rimbalzo sfortunato addosso ad Alizade Carmanov e autogol, 2-0 al 66’. Bella azione al 76’: Valentin Carboni nello spazio sul centro-destra per Casadei, cross basso e Dennis Curatolo manca il tris con un rigore in movimento mandando a lato di sinistro. Dal nulla, a sorpresa, lo Sheriff accorcia le distanze all’83’. Su punizione dalla sinistra mischia in area e Fabio Cortinovis nell’area piccola rinvia addosso a Dumitru Pogreban. Altro gol casuale, come il 2-0. A due minuti dal 90’ ancora Curatolo sfiora il gol: bel colpo di testa su cross di Mattia Zanotti, palla a lato. Il recupero scorre via senza sussulti: Primavera in testa al Gruppo D di UEFA Youth League con sette punti, lo Shakhtar Donetsk ha battuto il Real Madrid (vedi articolo).

INTER-SHERIFF 2-1 – IL TABELLINO

Inter (4-3-2-1): Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, F. Carboni (73’ Cortinovis); Casadei, Sangalli, Fabbian (92’ Bonavita); Iliev (66’ Nunziatini), Owusu (46’ V. Carboni); Jurgens (72’ Curatolo).

In panchina: Raimondi, A. Moretti.

Allenatore: Cristian Chivu

Sheriff (4-3-3): Dumenco; Picus, Ichim, Costin, Cucereavenco (69’ Colis); Covali, Scurtul (69’ Jaloba), Covalschi (54’ Botan, 81’ Pogreban); Forov, Carmanov, Hatman (82’ Yatco).

In panchina: Savocica, Dijinari.

Allenatore: Shota Makharadze

Arbitro: Lukas Fahndrich della federazione svizzera (Erni – Maire; Ayroldi)

Gol: 50’ Casadei, 66’ aut. Carmanov, 82’ Pogreban (S)

Ammoniti: F. Carboni, Jurgens, V. Carboni (I), Carmanov, Scurtul, Yatco (S)

Recupero: 4’ PT, 4’ ST