Inter-Shakhtar Donetsk (Youth League), 1-0 al 45’: ancora Peschetola!

Inter-Shakhtar Donetsk di UEFA Youth League, il primo tempo del match della Primavera si è appena concluso sul punteggio di 1-0 (vedi live). Segna subito Peschetola.

INTER-SHAKHTAR DONETSK, PRIMO TEMPO – Alla Primavera dell’Inter servono neanche quattro minuti per sbloccare il risultato: recupero alto sulla destra, Giovanni Fabbian mette in mezzo dove trova Lorenzo Peschetola in area per controllo e sinistro vincente. Il numero 10, già a segno in UEFA Youth League contro lo Sheriff, potrebbe già fare doppietta al 10’ e col destro ma Tymur Puzankov si oppone bene. Un minuto dopo il portiere dello Shakhtar Donetsk rischia il rigore su Oliver Jurgens, ma l’arbitro fa proseguire. Prima metà di tempo tutta a favore dell’Inter, poi al 23’ sussulto degli ucraini con un gran tiro di Danylo Honcharuk che William Rovida alza sopra la traversa con un ottimo intervento. Poi replay del gol dell’1-0, con assist da destra per Peschetola e sinistro piazzato, stavolta però Puzankov gli nega il 2-0. Lo Shakhtar Donetsk sfiora il pari al 35’: punizione battuta corta per Dmytro Kapinus, cross al centro dove Illia Hulko anticipa Andi Hoti e di testa manda di un soffio a lato alla destra di Rovida. Si va al riposo senza recupero, Inter avanti.

INTER-SHAKHTAR DONETSK PRIMAVERA 1-0 AL 45’ – IL TABELLINO

Inter (4-3-1-2): Rovida; Zanotti, Hoti, Cortinovis, F. Carboni; Fabbian, Sangalli, Nunziatini; Peschetola; Abiuso, Jurgens.

In panchina: Raimondi, Casadei, Moretti, Fontanarosa, Grygar, Curatolo, Owusu.

Allenatore: Cristian Chivu

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Puzankov; Kapinus, Kozik, Farina, Buleza; Hulko; Bako, Hlushchenko, Sigeiev, Veklenko; Honcharuk.

In panchina: Tvardovskyi, Havryliuk, Savchenko, Rosputo, Pliushch, Pushkarov, Pohorilyi.

Allenatore: Oskar Rakulutra

Arbitro: Peter Kralovic della federazione slovacca (Strbo – Kosecky; Santoro)

Gol: 4’ Peschetola

Ammonito: F. Carboni

Recupero: 0’ PT