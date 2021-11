Inter-Shakhtar Donetsk anche in Youth League: Primavera per avanzare

Inter-Shakhtar Donetsk si giocherà anche tra le formazioni Primavera per la UEFA Youth League. Alle 14 a Sesto San Giovanni la squadra di Chivu cerca i punti per avanzare. Ma non si sa ancora a quale fase.

OBIETTIVO SECONDA FASE! – Se l’Inter Primavera oggi pomeriggio (ore 14) dovesse battere lo Shakhtar Donetsk sarebbe qualificata alla prossima fase di UEFA Youth League. La certezza di quale turno però dipende da Sheriff-Real Madrid, che prenderà il via alle 11: in caso di (probabile) vittoria dei blancos servirà battere gli ucraini e poi non perdere a Madrid per il primo posto, che vale l’accesso diretto agli ottavi. Il regolamento prevede che solo la prima vada alla fase a eliminazione diretta, mentre la seconda passa dagli spareggi contro le vincitrici del percorso campioni nazionali. La classifica al momento recita Inter 10, Real Madrid 7, Shakhtar Donetsk 6 e Sheriff 0, con ancora due giornate da giocare. Per la squadra di Cristian Chivu c’è da riscattare la sconfitta per 1-0 di sabato col Sassuolo: appuntamento alle ore 14 allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. Inter-News.it seguirà Inter-Shakhtar Donetsk in diretta con il LIVE curato dall’inviato.