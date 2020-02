Inter, sei nerazzurri convocati dall’Italia Under 17 di Carmine Nunziata

L’Inter ha reso noti i nomi dei sei calciatori che prenderanno parte allo stage con l’Italia Under 17 di Carmine Nunziata. I quattro giorni di allenamento, a Coverciano, si concluderanno con un’amichevole contro i pari età della Fiorentina.

SODDISFAZIONI – Wilfried Gnonto, Alessandro Fontanarosa, Franco Ezequiel Carboni, Giovanni Fabbian, Ramen Cepele e Luca Magazzù sono stati convocati dall’Italia Under 17 di Carmine Nunziata. Come riporta il sito ufficiale nerazzurro, i sei calciatori dell’Inter prenderanno parte ad un incontro amichevole coi pari età della Fiorentina (giovedì 13 febbraio, ore 15.30, a Coverciano). Reduce dall’amichevole di lusso persa contro la Spagna, la Nazionale Under 17 sosterrà a Coverciano quattro sedute di allenamento, dall’11 al 13 febbraio. Lo stage si chiuderà con l’amichevole contro i toscani. Oltre al vivaio dell’Inter, ben rappresentato anche quello dell’Atalanta con sei elementi. Il raduno di pochi giorni servirà per testare l’organico, a disposizione di mister Nunziata, in vista della fase elite del Campionato Europeo, in programma dal 25 al 31 marzo prossimi.

Fonte: inter.it