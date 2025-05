Inter-Sassuolo Primavera 6-4 d.c.r., il tabellino della semifinale scudetto

Si è chiusa con la vittoria dell’Inter Primavera ai calci di rigore la seconda semifinale del playoff scudetto per il campionato Primavera 1. I nerazzurri hanno vinto 6-4 dopo i calci di rigore contro il Sassuolo. I tempi regolamentari invece, si erano chiusi con un semplice 1-1.

CRONACA – Vince l’Inter ai calci di rigore la seconda semifinale scudetto al Viola Park. I nerazzurri dopo un buon inizio di partita, al 18′ subiscono il gol del Sassuolo. I neroverdi passano in vantaggio grazie a un errore in fase di impostazione di Re Cecconi. Minta ne approfitta e tutto solo davanti a Calligaris non sbaglia il gol del vantaggio. Nella ripresa l’Inter diventa più aggressiva e al 53′ trova il gol del pareggio. Cross perfetto dalla sinistra di Cocchi, Alexiou con un colpo di testa vincente firma l’1-1. Ai calci di rigore fondamentale la parata di Calligaris, con Zarate che dal dischetto non sbaglia.

INTER-SASSUOLO PRIMAVERA 6-4 d.c.r – IL TABELLINO

Reti: 18′ Minta (S), 53′ Alexiou (I).

Sequenza rigori: Berenbruch (I) gol, Knezovic (S) gol, Bovo (I) gol, Daldum (S) gol, De Pieri (I) gol, Lopes (S) gol, Lavelli (I) gol, Parlato (S) parato, Zarate Hidalgo (I)

Inter (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi (Motta 83′); Topalovic (Zarate Hidalgo 83′), Zanchetta (Bovo 76′), Berenbruch; De Pieri, Spinaccé (Lavelli 76′), Mosconi (Zouin 34′).

A disposizione: Zamarian, Mayè, Venturini, Della Mora, Garonetti, Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta

SASSUOLO (4-3-2-1): Scacchetti, Parlato, Di Bitonto, Corradini, Barani (Benvenuti T. 79′); Weiss (Seminari 87′), Lopes, Leone; Knezovic, Bruno (Daldum 46′); Minta (Vedovati 87′).

A disposizione: Vigano, Benvenuti G, Macchioni, Moriano, Sandro, Tomsa, Frangela.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Ammoniti: Parlato (S), Leone (S), Zanchetta (I).

Arbitro: Gavini

Assistenti: Spataro-Marucci

Quarto ufficiale: Dini