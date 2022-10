Inter-Sassuolo Primavera, le pagelle: delude Kamate, Chivu gestisce male

Inter-Sassuolo Primavera termina 0-1 (vedi tabellino). Continua la crisi della squadra di Chivu, che parte benino, ma i cambi non danno la svolta definitiva. Tra i titolari, il più deludente è Kamate. Di seguito le pagelle di Inter-Sassuolo di Primavera 1

NIKOLAOS BOTIS 5,5 – Prestazione normale, anche perché non è molto impegnato. L’uscita sul gol del vantaggio neroverde è un po’ avventata.

Inter-Sassuolo Primavera, le pagelle – DIFESA

GIACOMO STABILE 5 – Prestazione condizionata dal cartellino rosso nel finale.

ALESSANDRO FONTANAROSA 6 – Unico a non commettere grosse sbavature.

TOMMASO GUERCIO 5,5 – Appare distratto in fase di costruzione e in generale dà poca sicurezza dietro.

Inter-Sassuolo Primavera, le pagelle – CENTROCAMPO

MATTIA ZANOTTI 5,5 – Il capitano, tornato in Primavera, non convince. Soprattutto in fase offensiva.

– Dal 83′ KEVIN ZEFI S.V

ISSIAKA KAMATE 5 – Involuzione incredibile dell’ivoriano. La cosa che sorprende è la superficialità con la quale gioca. Molto svogliato.

– Dal 67′ SILAS ANDERSEN 4 – qualcosina crea, però lascia i suoi in 10 per gli ultimi 10 minuti.

SAMUEL GRYGAR 6 – Uno dei pochi positivi di oggi. Buone trame di gioco e si fa vedere anche in fase di interdizione. Da riconfermare.

LUCA DI MAGGIO 5,5 – Prestazione abbastanza anonima, non riesce a farsi vedere in fase offensiva.

Dal 83′ JACOPO MARTINI S.V –

ANDREA PELAMATTI 5,5 – Non riesce a contenere il dirimpettaio di fascia e davanti non si vede con costanza.

Inter-Sassuolo Primavera, le pagelle – ATTACCO

DENNIS CURATOLO 6 – Nel primo tempo è abbastanza impalpabile. Nella ripresa cresce, e dopo aver colpito la traversa – unica azione degna di nota dell’Inter – viene sostituito.

– Dal 77′ JAN ZUBEREK 6 – Ritorna in campo dopo l’infortunio, ci mette impegno ma avrà bisogno di tempo per tornare in forma.

VALENTIN CARBONI 6 – Ritorna in Primavera affiancando Curatolo in avanti. Solito estro e fantasia, molto presente in attacco.

Dal 67′ PIO ESPOSITO 5,5 – Non riesce a crearsi alcun tipo di occasione pericolosa, se non nel finale, ma non impensierisce la retroguardia neroverde.

Il voto alla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 5 – Conferma il 3-5-2 e la scelta non è sbagliata: nel primo tempo l’Inter non subisce particolarmente il Sassuolo. Il problema di oggi sono i cambi: tolto Carboni, l’Inter fa fatica a creare occasioni davanti. L’espulsione di Andersen, uno dei nuovi entrati, spegne completamente le possibilità di rimonta. La situazione è gravissima e la luce non sembra esserci.