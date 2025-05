Inter-Sassuolo Primavera 6-4 (d.c.r.), pagelle: Calligaris eroe da 9!

L’Inter Primavera vince contro il Sassuolo per 6-4 dopo i calci di rigore e va in finale per lo scudetto. Calligaris è l’eroe della serata, voto 9! Le pagelle del match.

Calligaris 9: Salva l’Inter nel momento più difficile e lo fa con una super-parata sul rigore di Knezovic. Regala una speranza e regala la finale con il secondo rigore parato e decisivo alla lotteria.

Inter-Sassuolo Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6.5: Libera sempre De Pieri con le sue sovrapposizioni, la velocità lo aiuta e permette all’Inter di trovare una catena di destra di altissima qualità.

Re Cecconi 4: Regala il gol del vantaggio a Minta con un passaggio sbagliato, regala poi il rigore a Leone nonostante l’aiuto di Zanchetta in marcatura. Serata da incubo.

Alexiou 7: Mette le pezze dove può, ma è impossibile fare meglio con il compagno così tanto in confusione. Segna ancora un gol decisivo in stagione e vale la finale scudetto!

Cocchi 7: Nel secondo tempo accende la luce e guida l’Inter alla rimonta. Fa un assist perfetto per il gol di Alexiou, poi prende anche una traversa con il sinistro.

– dall’84’ Motta S.V.

Inter-Sassuolo Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Topalovic 5.5: Non dà equilibrio al centrocampo dell’Inter, che spesso non aiuta la difesa nei contropiedi avversari. In fase offensiva costruisce poco, pochissimo.

Zanchetta 5: Assieme a Re Cecconi compie il disastro sul calcio di rigore per il Sassuolo nel primo tempo. Non si capiscono e lasciano strada libera a Leone.

– dal 77′ Bovo 6.5: Il voto è solo per il calcio di rigore segnato con estrema freddezza.

Berenbruch 6.5: La qualità nerazzurra arriva principalmente dal suo sinistro. Serve al meglio gli attaccanti, soprattutto colpisce un palo da 30 metri.

Inter-Sassuolo Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 6.5: Nel primo tempo è una furia e funziona benissimo con Aidoo dietro. Dopo si spegne, gli prendono le misure e torna giusto per segnare il rigore.

Spinacce 6: Combatte come non mai e da solo contro i difensori del Sassuolo trova anche gli spazi per le occasioni. Nel secondo tempo Corradini gli toglie la gioia del gol!

– dal 77′ Lavelli 6.5: Come Bovo segna il rigore spiazzando il portiere avversario, freddo!

Mosconi 6.5: Dà un cioccolatino a De Pieri sul secondo palo, il gol viene evitato sulla linea. Poi si fa male ed esce tra le lacrime, sfortunato.

– dal 33′ Zouin 5.5: Non dà lo spunto che ci si aspetta da lui, più volte l’arbitro lo becca per i tuffi nei contrasti.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 7: L’Inter gioca un’ottima partita, crea occasioni e segna anche con Alexiou. Il secondo tempo è perfetto e meriterebbe il vantaggio, poi ci pensano il fato e Calligaris per la finale scudetto. Il primo anno da allenatore in Primavera è già più che sufficiente, dopo il record in Europa e i quarti di finale arriva la concreta possibilità di un trofeo!