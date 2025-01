Inter-Sassuolo Primavera 2-1, pagelle: Alexiou da 8, due bocciati

L’Inter Primavera vince contro il Sassuolo con il risultato di 2-1. Alexiou segna ed è un muro, prende 8. Due bocciati nonostante il successo, le pagelle.

Calligaris 5.5: L’errore sul gol di Knezovic è grave, tanto grave. La palla gli passa sotto le braccia nonostante il tiro sia centrale. Fa comunque due parate decisive per il successo nel secondo tempo.

Inter-Sassuolo Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 7: Sempre propositivo e d’aiuto per De Pieri sulla fascia destra. Perde una sola volta Bruno, ma è attento nel resto dei minuti in campo.

Re Cecconi 7: Il perfetto accompagnamento al capitano della squadra di Zanchetta. Non subire gol contro uno dei migliori attacchi è motivo di encomio!

Alexiou 7.5: Bomber, muro su Bruno, decisivo con i gol e con le sue prestazioni da leader del gruppo nerazzurro. Meglio di lui nessuno oggi!

Cocchi 7: Dal suo cross di sinistro sul secondo palo per De Pieri nasce l’autogol di Benvenuti. Quando gioca mette lo zampino sulle marcature, è una sentenza.

Inter-Sassuolo Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 6.5: Quanto sacrificio e quanta corsa in tutta la partita! Sfiora anche il gol ad inizio gara, incarna i polmoni del centrocampo.

Zanchetta 6: Gestione pulita, senza sbavature e di grande. Il pallone vola sul prato di Interello e il merito è anche suo.

– dal 46′ Bovo 6: Knezovic ha la libertà di tirare e segna, forse un po’ troppo leggero nella marcatura. Resiste però per 45 minuti nonostante l’inferiorità.

Topalovic 6.5: Inventa giocate per pochi, manda in porta Zouin e lo aiuta sulla fascia sinistra. Finalmente si è inserito al 100% nella squadra giovanile.

Inter-Sassuolo Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 5: Fa la differenza fino al 42′, mette la testa sul gol del 2-0, ma l’espulsione è una follia. Foga eccessiva ed ingiustificabile, bocciato.

Spinacce 6.5: Lotta, lotta e lotta fino al minuto 77 quando esce dal rettangolo di gioco. Prende colpi in testa, prende colpi sulle caviglie, ma non si arrende mai.

Zouin 7: Zanchetta lo tiene in campo finché può, perché lo merita. Tra i migliori in campo, dà respiro alla squadra quando corre nel secondo tempo verso la porta del Sassuolo.

– dal 72′ Mosconi 6.5: Dà un enorme mano in fase di non possesso, si sacrifica e si rende pericoloso assieme a Lavelli nei minuti finali.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 8: Prepara lo scontro diretto al meglio e domina almeno fino a quando è in parità numerica. Segna due gol e sfiora a più riprese il terzo, poi De Pieri rischia di rovinargli la festa. Rischia però, perché la squadra risponde al meglio e ogni giocatore si sacrifica per difendere il doppio vantaggio. Zanchetta mostra coraggio, non cambia niente nella formazione e lascia anche gli attaccanti Zouin e Spinacce. Con un 4-4-1 blocca il Sassuolo e riesce nell’intento, subisce gol solo con un tiro da lontano. Eroico l’allenatore, eroici i calciatori!