Inter-Sassuolo Primavera 2-1, il tabellino della diciannovesima giornata

Inter-Sassuolo Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo il tabellino della partita valida per la diciannovesima giornata del Campionato Primavera 1 2024-2025.

VITTORIA! – Inter-Sassuolo Primavera termina 2-1 in favore della squadra di Andrea Zanchetta, che conclude con una vittoria il girone d’andata del campionato. La gara della diciannovesima giornata ha visto partire benissimo i nerazzurri, passati in vantaggio nei primi dieci minuti grazie al gol di Alexiou. Prima della mezz’ora, poi, il raddoppio favorito dalla deviazione e di Benvenuti, che causa l’autogol del 2-0. Nel finale del primo tempo arriva anche la dubbia espulsione, con un rosso diretto, per De Pieri, che lascia in dieci i nerazzurri per tutti i secondi 45′. Nonostante l’interiorità numerica, la squadra di Zanchetta riesce a mantenere l’ordine e a concedere il meno possibile. Complice anche una non parata di Calligaris, al 67′ il Sassuolo accorcia con il gol di Knezovic. I tre punti alla fine, però, vanno ai nerazzurri. Di seguito il tabellino di Inter-Sassuolo Primavera.

INTER-SASSUOLO PRIMAVERA 2-1 – IL TABELLINO

INTER: Calligaris, Aidoo, Cocchi, Zanchetta (46′ Bovo), Alexiou, Spinacce (77′ Lavelli), Venturini, Re Cecconi, Zouin (73′ Mosconi), Topalovic, De Pieri.

In panchina: Zamarian, Maye, Motta, Della Mora, Tigani, Vanzulli, Garonetti, Romano.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

SASSUOLO: Scacchetti, Benvenuti, Di Bitonto (84′ Frangella), Knezovic, Leone, Weiss (46′ Sandro), Lopes (75′ Daldum), Bruno, Corradini, Vedovati (46′ Minta), Parlato.

In panchina: Vigano, Benevenuti, Macchioni, Seminari, Tomsa, Bolondi, Cardascio.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Andrea Calzavara (sezione di Varese). Palla-Chichi.

Gol: 8′ Alexiou (I), 25′ Benvenuti (AU), 67′ Knezovic (S).

Ammoniti: Lopes (S)

Espulso: 42′ De Pieri (I).

Recuperi: 2’ PT, 5′ ST.