Inter-Sassuolo Primavera, 2-0 al 45′: finale shock, De Pieri espulso!

Inter-Sassuolo Primavera, iniziata alle ore 18.00, vede avanti i padroni di casa per 2-0. Protagonista Alexiou che sblocca, ma anche De Pieri espulso nel finale del primo tempo.

INIZIO PAZZESCO – Il primo tempo di Inter-Sassuolo Primavera inizia nel migliore dei modi per la squadra di Andrea Zanchetta. I nerazzurri, infatti, riescono a sbloccare il match casalingo già all’ottavo minuto. Sui risvolti di un calcio d’angolo, conquistato pochi minuti prima con la conclusione di Aidoo, Alexiou è bravissimo nella mischia in area a trovare il tempo e lo spazio giusto e infilare in rete col sinistro il pallone dell’1-0. Il vantaggio dà la giusta carica all’Inter per dominare e gestire la sfida.

Inter-Sassuolo Primavera 2-0 al primo tempo

FINALE INASPETTATO – Al 24′ il Sassuolo rischia di subire il raddoppio con De Pieri che spreca a porta vuota. Il 2-0 arriva un minuto dopo. De Pieri intercetta l’ottimo cross di Cocchi e colpisce di testa: il pallone viene deviato in direzione della porta dallo sfortunato Benvenuti, che firma l’autogol. Anche dopo il raddoppio l’Inter Primavera si rivela pericolosissima in innumerevoli occasioni. Al tramonto del primo tempo, però, si verifica un episodio che potrebbe incidere e non poco sul resto della gara. Al 42′ l’arbitro estrae il cartellino rosso per De Pieri, che nel tentativo di entrare in area con un dribbling allunga il piede in maniera eccessiva e stende fallosamente Lopes. L’Inter Primavera va a riposo negli spogliatoi in vantaggio per 2-0, ma ad attenderla c’è un secondo tempo da affrontare in inferiorità numerica.