Inter-Sassuolo Primavera 1: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

Dopo la sconfitta in UEFA Youth League contro il Barcellona (qui il tabellino) l’Inter di Cristian Chivu cerca la prima vittoria nel campionato di categoria. L’avversario è il Sassuolo. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Sassuolo di Primavera 1 per scoprire dove vederla in diretta TV e Live streaming ma anche per seguirla su Inter-News.it

TRE PUNTI – L’Inter di Cristian Chivu deve ancora trovare la prima vittoria in Campionato. I nerazzurri hanno appena tre punti, ottenuti da 3 pareggi. Dopo la sconfitta in UEFA Youth League contro il Barcellona, è tempo di tornare a vincere. Lunedì 17 ottobre i nerazzurri affronteranno il Sassuolo di Emiliano Bigica. Il match, valido per la 8ª giornata del campionato Primavera 1, si giocherà allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI). Il calcio d’inizio è fissato per le 14:30. Il LIVE su Inter-News.it inizierà intorno alle 14 con l’annuncio delle formazioni ufficiali, che precederà la cronaca testuale. A seguire, dopo il triplice fischio finale, il tabellino completo e le pagelle dettagliate. Trattandosi di un’esclusiva Sportitalia, la partita sarà visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. Oltre a poterla seguire comodamente in TV, Inter-Sassuolo verrà trasmessa anche in streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com). Potrà essere seguita LIVE on demand anche sulla App di Sportitalia, senza costi aggiuntivi.