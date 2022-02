Inter-Sampdoria Primavera, Chivu indovina la coppia in attacco: 2-1 dopo 45′

Inter-Sampdoria è l’anticipo della 17ª giornata del Campionato Primavera 1. Il 2-1 del primo tempo premia l’ottima prova della squadra di Chivu, che va sul doppio vantaggio già nella prima metà di tempo e poi subisce la rete avversaria

PRIMO TEMPO – Bell’avvio di partita tra Inter e Sampdoria, che inizia meglio. Ma al 10′ è Oliver Jurgens a trovare il diagonale vincente di sinistro, mettendo la palla nell’angolino basso su assist di Lorenzo Peschetola da destra. E al 19′ lo stesso Jurgens da destra crossa in mezzo all’area per Nikola Iliev, che prima cicca la conclusione e poi trova la rete. Entrambi gli attaccanti in gol per Cristian Chivu, senza dimenticare l’assist di Peschetola. Al 26′ Simone Pozzato deve solo appoggiare la palla in rete dopo il rimbalzo sul palo e sul corpo di Nikolaos Botis, non impeccabile nell’uscita, e accorcia le distanze. Il primo tempo di Inter-Sampdoria termina 2-1. Tra poco le squadre torneranno in campo per la ripresa.

2 Inter – Sampdoria 1

MARCATORI: Jurgens (I) al 10′, Iliev (I) al 19′ e Pozzato (S) al 26′.

INTER (4-2-3-1): 21 Botis; 19 Silvestro, 5 Hoti, 15 Fontanarosa, 29 Pelamatti; 25 Grygar, 4 Sangalli (C); 38 Valentin Carboni, 10 Iliev, 7 Peschetola; 9 Jurgens.

A disposizione: 1 Rovida, 12 Basti; 6 Franco Carboni, 8 Casadei, 13 Matjaz, 14 Fabbian, 22 Abiuso, 24 Andersen, 27 Dervishi, 30 Owusu, 37 Peretti, 39 Kamate.

Allenatore: Cristian Chivu

SAMPDORIA (3-5-1-1): 32 Saio; 2 Villa, 8 Paoletti, 6 Bonfanti; 7 Somma, 15 Pozzato, 21 Yepes Laut (C), 17 Sepe, 3 Migliardi; 11 Malagrida; 10 Di Stefano.

A disposizione: 22 Tantalocchi; 5 Samotti, 9 Montevago, 16 Bontempi, 18 Dolcini, 25 Chilafi, 29 Bianchi, 30 Leonardi, 31 Porcu, 37 Canania, 41 Bonavita, 44 Musso.

Allenatore: Felice Tufano

ARBITRO: Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza (RA).

NOTE – Ammonito: Fontanarosa (I) al 40′; Recupero: 0 (PT).