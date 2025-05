Inter-Sampdoria Primavera 1-0, pagelle: Mosconi un treno da 7!

L’Inter Primavera vince contro la Sampdoria con il risultato di 1-0. Mosconi decide la gara con l’assist vincente, male Venturini invece a centrocampo. Le pagelle del match.

Calligaris 6: Non è mai realmente impegnato dagli attaccanti della Sampdoria, guarda i compagni giocare e neanche suda.

Inter-Sampdoria Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6.5: Ottima spinta sulla destra, che lo vede addirittura in area piccola prima di uscire dopo un’ora di gioco. Viene fermato sul più bello mentre stava per tirare, ma c’è e galoppa.

– dal 62′ Della Mora 6: Aiuta Mosconi in occasione del gol con la sovrapposizione che gli libera spazio. Utile alla causa!

Garonetti 6: Non lascia passare nessuna palla dalle sue parti, garantisce inoltre pulizia nella fase di possesso. Notevole la crescita nelle ultime settimane.

Alexiou 6.5: Non tradisce le solite aspettative da capitano che gli spettano. Ottima prestazione da leader al centro della difesa.

Cocchi 5.5: A differenza del compagno a destra sbaglia un po’ troppi cross. Arriva sul fondo, però non è preciso come sempre.

– dal 69′ Motta 6: Entra al posto di uno stanco Cocchi e fa il suo compito non soffrendo praticamente in nessuno scontro.

Inter-Sampdoria Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 5: La prestazione sarebbe anche buona nel complesso, pesa eccessivamente l’errore sul dischetto con la palla sul suo sinistro. Sbaglia un’occasione esagerata per segnare.

Bovo 6: La partita va a ritmi molto bassi, lui si adegua e gestisce il possesso con molta tranquillità. Sbaglia poco e rischia anche meno con la palla tra i piedi.

Quieto 6.5: L’estro e il dinamismo nei tre di centrocampo viene proprio da Daniele, che ha l’arduo compito di non far rimpiangere Berenbruch e Topalovic. Ci riesce anche senza fare gol o assist.

– dal 62′ Zanchetta 6: Ha caratteristiche diverse da Quieto, che però servono nel finale per addormentare la partita e spegnere l’avanzata possibile della Sampdoria.

Inter-Sampdoria Primavera, pagelle – ATTACCO

Mosconi 7: La vera mina vagante dell’attacco di oggi! Non si ferma mai, punta gli avversari e li dribbla continuamente. Prende una traversa clamorosa con una botta dai 19 metri, fa anche l’assist per il gol del vantaggio di Lavelli.

Lavelli 6.5: In ombra fino al minuto 76, quando approfitta del cross di Mosconi dentro l’area piccola per segnare il gol decisivo. Regala ai compagni la gioia dei tre punti e il probabile secondo posto in campionato.

– dal 77′ Kukulis S.V.

Pinotti 5.5: L’Inter passa molto più da Mosconi e Quieto in fase offensiva e lui ne paga le conseguenze. Poco servito, esce senza particolari sussulti.

– dal 69′ Zouin 6: Quando l’Inter è in vantaggio aiuta a tenere il possesso con la sua qualità. Fa ciò che serve per la squadra.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 6.5: L’Inter non brilla, gioca una partita simile alle ultime prima della Roma, quindi senza alzare i ritmi e senza creare una grande mole di occasioni. Il gol di Lavelli garantisce la fuga ad una giornata dalla fine del campionato al secondo posto. Basta un punto all’ultimo match per avere in tasca la semifinale dei playoff!