Inter-Sampdoria Coppa Italia Primavera, 2-1: Chivu vola in semifinale

Finisce 2-1 la sfida tra Inter e Sampdoria nei quarti di finale delle Coppa Italia Primavera. Bastano i gol di Curatolo e Stankovic nel primo tempo. (vedi report)

SECONDO TEMPO – La Sampdoria comincia il secondo tempo con un piglio totalmente diverso rispetto al primo. Parte subito all’attacco e si rende pericolosa con Daniele Montevago. Risponde l’Inter con Nikola Iliev che riceve palla da una bellissima apertura di Aleksandar Stankovic. Iliev però non impensierisce più di tanto il portiere avversario. Cristian Chivu decide di optare per i cambi che hanno portato alla vittoria contro il Torino. Dunque cambia le mezzali mettendo in campo Issiaka Kamatè e Luca Di Maggio. Grande occasione per i nerazzurri al 70′ che riparte in contropiede con il solito Iliev che riesce a servire Enoch Owusu. L’attaccante si fa però fermare da Nicholas Scardigno. La Sampdoria riparte subito e va vicina al gol del 2-1 con il neo entrato Samuel Ntanda. Anche in questo caso Alessandro Calligaris risponde presente. Al 77′ la Sampdoria dimezza lo svantaggio con Monetevago che fa il 2-1 sull’assist di Ardija Chilafi. L’Inter risponde subito con una grande conclusione di Sarr che viene fermato da un’ottima parata. All’82’ viene annullato il gol del 3-1 a Kamatè per fuorigioco. Di Maggio si divora una doppia occasione per il 3-1 all’87’ letteralmente a un metro dalla porta avversaria.