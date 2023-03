Inter-Roma 2-2 Primavera, le pagelle: Owusu esplosivo! Bene le mezz’ali

Inter-Roma di Primavera 1 termina con il punteggio di 2-2 (vedi tabellino). I nerazzurri si affidano al solito Esposito ma anche a uno straripante Owusu.

NIKOLAOS BOTIS 6 – Effettua molte parate, mentre sui due gol è praticamente incolpevole.

Inter-Roma Primavera 1, pagelle – LA DIFESA

KRISTIAN DERVISHI 6 – Buona partita contro un avversario insidioso.

ALEKSANDAR STANKOVIC 6 – Torna in difesa e offre diversi spunti offensivi con le sue doti di regia.

GIACOMO STABILE 5,5 – È quello più in difficoltà del reparto difensivo.

ANDREA POZZI 6 – Partita senza infamia e senza lode, offensivamente si trattiene molto.

Dal 69′ ANDREA PELAMATTI 5,5 – Non dà una scossa sulla fascia sinistra.

Inter-Roma Primavera 1, pagelle – IL CENTROCAMPO

EBENEZER AKINSANMIRO 6,5 – Forse la miglior partita in nerazzurro. Lotta in mezzo al campo con intelligenza e si fa vedere anche in avanti.

SAMUEL GRYGAR 5,5 – Rispetto ai compagni di reparto è piuttosto assente.

Dal 58′ SILAS ANDERSEN 5,5 – Si limita al compitino e a una fase di interdizione comunque non sufficiente.

ISSIAKA KAMATE 7 – Partita completa. Recuperi, inserimenti e poi l’assist decisivo per il gol di Owusu.

Dal 81′ LUCA DI MAGGIO SV

Inter-Roma Primavera 1, pagelle – L’ATTACCO

ENOCH OWUSU 7,5 – Assist ad Esposito e gol del 2-1. In mezzo tantissime accelerazioni. Sulla destra fa il bello e il cattivo tempo.

Dal 81′ DENNIS CURATOLO SV

FRANCESCO PIO ESPOSITO 7 – Strepitoso il gol, nella ripresa si dedica alle sponde.

NIKOLA ILIEV 6 – Prestazione sufficiente, anche se manca il gol per renderla davvero buona.

Dal 58′ KEVIN ZEFI 5,5 – Non riesce a sfondare nemmeno una volta sulla sinistra.

Il voto alla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 6 – Formazione iniziale con diversi cambi. La squadra parte bene, poi ha un blackout fino al pareggio giallorosso. Bravissima a ritrovare subito il vantaggio, meno brava a mantenerlo. Un punto che non può far completamente felice il tecnico nerazzurro.