L’Inter ritrova Agostini: contro il Cagliari la semifinale della Primavera

Per la seconda volta nel giro di due settimane l’Inter sfiderà Agostini. L’allenatore del Cagliari, dopo non essere riuscito a evitare la retrocessione della prima squadra, è tornato alla guida della Primavera che ha eliminato la Sampdoria.

L’AVVERSARIO – L’Inter sfiderà il Cagliari nella semifinale del Campionato Primavera 1, sabato 28 maggio alle ore 17 allo Stadio Ricci di Sassuolo. Ai rossoblù basta l’1-1 contro la Sampdoria, facendo valere il miglior piazzamento nella stagione regolare (terzo posto contro sesto). Al 40′ il vantaggio con Zito Luvumbo, che sfrutta un lancio e si presenta davanti al portiere blucerchiato per batterlo. Simone Trimboli, che domenica era subentrato nel finale contro l’Inter in Serie A al Meazza, al 63′ si fa parare da Andrea D’Aniello un calcio di rigore. Lorenzo Di Stefano il pareggio lo trova al 92′, ma per la Sampdoria non basta: è il Cagliari ad avanzare. Sabato contro l’Inter Alessandro Agostini, che ritrova i nerazzurri dopo averli affrontati in prima squadra (è tornato a guidare la Primavera), non potrà essere in panchina: espulso per proteste nella ripresa. L’altra semifinale del Campionato Primavera 1 è fra Roma e Juventus.