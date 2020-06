UFFICIALE – Inter-Rennes di UEFA Youth League si gioca! Ricorso accolto, la data

La UEFA ha reso nota la sua decisione sul provvedimento disciplinare su Inter-Rennes di Youth League. La Primavera si era rifiutata di giocare a marzo, per via dell’emergenza Coronavirus, ma ora che è cambiato il format ha ottenuto la riammissione. Qui il calendario con i turni della Final Eight.



INTER-RENNES RIAMMESSA! – “La Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo UEFA (CEDB) ha annunciato la seguente decisione riguardo la sfida degli ottavi di Youth League 2019/20 tra Internazionale Milano e Stade Rennais (originariamente in programma l’11 marzo 2020). La Commissione ha deciso di chiudere i procedimenti disciplinari contro l’Inter per il presunto rifiuto a giocare”.

LA DATA – Stabilita anche la nuova data per disputare Inter-Rennes: “Alla luce della situazione causata dalla pandemia di COVID-19, in seguito ad accordi tra i club e in linea con i valori e lo spirito della Youth League, la partita sarà disputata secondo il nuovo calendario approvato dal Comitato Esecutivo UEFA il 17 giugno 2020. La partita verrà disputata il 16 agosto a Nyon”.

Fonte: UEFA