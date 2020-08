Inter-Rennes fa ripartire l’UEFA Youth League: 0-0 al 45′, Schirò murato

Condividi questo articolo

Inter-Rennes si è appena conclusa, per quanto riguarda il primo tempo. A Nyon, nell’ottavo di finale di UEFA Youth League, pochissime occasioni e punteggio inevitabilmente bloccato sullo 0-0, anche se la partita cresce nel finale.

INTER-RENNES, PRIMO TEMPO – Quarantacinque minuti senza particolari emozioni nella partita che fa riprendere l’UEFA Youth League. Al 13′ cross di Franco Vezzoni dalla sinistra, sul quale né Martin Satriano né Tibo Persyn riescono ad arrivare sul pallone. Al 27′ si vede finalmente un tiro in porta, con un destro rasoterra di Franck Rivollier che Giacomo Pozzer para senza alcuna difficoltà. Il primo cartellino giallo arriva al 32′, fallo di Guéla Doue su Niccolò Squizzato. Poco dopo occasione Rennes, con un destro di Rivollier alto da ottima posizione complice l’intervento di Lorenzo Moretti. A cinque minuti dall’intervallo giallo anche per Squizzato, lo segue Étienne Kinkoue al 44′. Inter vicina al vantaggio in mezzo ai due cartellini, prima Satriano non riesce a concludere in piena area e poi, sul proseguimento dell’azione, mancino di Thomas Schirò respinto di piede dal portiere del Rennes. Nel minuto di recupero punizione di Lucas da Cunha e Giacomo Pozzer risponde presente sul suo palo.

INTER-RENNES 0-0 AL 45′ – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Pozzer; Moretti, Kinkoue, Ntube; Persyn, Attys, Squizzato, Schirò, Vezzoni; Satriano, Fonseca.

In panchina: Magri, Dimarco, Cortinovis, Oristanio, Boscolo Chio, Casadei, Bonfanti.

Allenatore: Armando Madonna

Rennes (4-4-2): Damergy; Doue, Assignon, Doucouré, Banzuzi; da Cunha, Ugochukwu, Françoise, Tchaouna; Rivollier, Rutter.

In panchina: Hesry, Eyoum, Diouf, Waflart, Kadile, Abline, Tel.

Allenatore: Romain Ferrier

Arbitro: Joao Pinheiro della federazione portoghese (Pedro Ribeiro – Pereira Costa; Fernandes Ferreira)

Ammoniti: Doue (R), Squizzato, Kinkoue (I)

Recupero: 1′