Inter punto di riferimento per le giovanili: scelta dall’UEFA per un progetto!

L’Inter celebra la scelta da parte dell’UEFA per un progetto sperimentale riguardante il settore giovanile. La società si conferma ancora una volta un punto di riferimento in tal senso.

LA PREFERENZA – “Riconoscimenti e uno sguardo sempre attento al futuro. Qualche mese dopo aver ritirato l’ECA Youth Football Award, un premio che esalta la bontà dell’Educational Project del Club, l’Inter è stata scelta nuovamente come punto di riferimento per lo sviluppo del Settore Giovanile e la formazione dei ragazzi e delle ragazze del vivaio dal punto di vista tecnico e calcistico ma anche da quello umano e culturale. La UEFA ha scelto e coinvolto il Settore Giovanile nerazzurro per la sperimentazione del progetto educativo Outraged, che esalta il valore del rispetto incoraggiando l’uguaglianza e l’inclusione nel prevenire ogni tipo di discriminazione.

Mercoledì 15 marzo, nell’Aula magna Suning Youth Centre a Milano, alla presenza di Michele Uva, direttore Football & Social Responsibility di Uefa e Presilia Mpanu-Mpanu, Inclusion and Rights Expert, Football and Social Responsibility Division, si è svolto il primo incontro del progetto che verrà poi adottato da tutte le federazioni europee che ha coinvolto, in linea con il progetto nerazzurro, le famiglie e le persone che lavorano quotidianamente a stretto contatto con i giovani calciatori. Dopo la visione del video ‘UEFA Outraged – il calcio contrasta la discriminazione’, l’incontro è proseguito con un dibattito su diversi temi legati alla tematica della lotta alla discriminazione”.

Fonte: inter.it