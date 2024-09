Inter Primavera, Zanchetta aspetta un big dalla Nazionale!

L’allenatore dell’Inter Primavera Andrea Zanchetta si aspetta il salto di qualità da un big che per ora ha fatto poco in nerazzurro. In Nazionale è stata tutta un’altra storia.

SALTO DI QUALITÀ – L’Inter Primavera torna in campo questo sabato alle ore 13 contro il Cagliari. La partita non è proprio delle più semplici, soprattutto considerando le difficoltà riscontrate dai nerazzurri fino ad ora in campionato. Appena una vittoria nelle tre partite giocate, figlia di una prestazione assoluta della stella Thomas Berenbruch. Se il centrocampista italiano sta rispettando ampiamente le aspettative c’è un altro compagno invece che sta deludendo. Si tratta di Luka Topalovic, il classe 2006 arrivato in estate come una delle grandi rivelazioni del futuro meneghino. Il giocatore ha segnato tre gol nelle ultime quattro apparizioni con la Slovenia Under 19, ha fatto vedere grandissime cose con la Nazionale, eppure con l’Inter non si è espresso al massimo del suo potenziale. Forma fisica non al top, intesa ancora da trovare con i compagni di reparto e non solo, contributo minimo alla causa. Nell’ultimo match con la Cremonese è addirittura stato sostituito al 45′ a fine primo tempo per il 2007 Dilan Zarate Hidalgo. Da Cagliari Andrea Zanchetta si aspetta il salto di qualità del big, del nuovo acquisto tanto decantato ma che poco ancora ha dimostrato.