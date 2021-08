Inter Primavera, vittoria in amichevole col Sassuolo. Debutta Andersen

L’Inter Primavera ha vinto 1-3 in amichevole contro il Sassuolo. Nel match precampionato (domenica prossima l’esordio con l’Atalanta) ha debuttato il nuovo acquisto Andersen, che ha firmato da qualche giorno.

TRIS PER CHIVU – “L’Inter di Cristian Chivu batte il Sassuolo 1-3 in trasferta e prosegue al meglio il suo cammino di avvicinamento alla prima giornata di campionato (domenica 29 agosto, Inter-Atalanta). A segno per i nerazzurri Oliver Jurgens (26′), Andrea Cappadonna (80′) e Lorenzo Peschetola (91′). Esordio in nerazzurro per Silas Andersen.

La squadra Primavera tornerà in campo mercoledì 25 per un nuovo test amichevole contro il Varese allo stadio Franco Ossola (calcio d’inizio ore 18)”.

Fonte: sito ufficiale