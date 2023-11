L’Inter Primavera vince nel finale! Il muro del Genoa crolla oltre il 79′

L’Inter Primavera sfonda il muro del Genoa negli ultimi minuti, trovando un 2-0 fondamentale. La capolista del Campionato Primavera 1 si conferma tale, con Di Maggio e Akinsanmiro che risolvono la situazione nel finale.

INTER-GENOA PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – L’Inter riesce a trovare i tre punti nel finale, confermandosi in testa alla classifica in attesa del Milan. Dopo il primo tempo, chiuso sullo 0-0, finalmente un tiro in porta al 54′, su uscita errata di Noham Abdellaoui assist a destra di Amadou Sarr in area per Matteo Spinaccè ma sbaglia il tiro e Simone Calvani blocca. Genoa ancora pericoloso su punizione come nel recupero del primo tempo, al 46′ di nuovo Christos Papadoupoulos pesca sul secondo palo Yoan Bornosuzov che stavolta ci va di piede e manda a lato di pochissimo. È il momento migliore del Genoa, che all’ora di gioco passa a sinistra con Alessio Sarpa, palla a Bornosuzov che incrocia sul fondo ancora di un soffio. Inter in difficoltà nella parte centrale, ma al 79′ riesce finalmente a sfondare il muro. Su palla respinta cross di Matteo Cocchi, colpo di testa a centro area di Luca Di Maggio e rete liberatoria. Il numero 8 era in campo dal 56′ per Spinaccè. Tre minuti dopo la squadra di Cristian Chivu, fondamentale con i cambi, riesce a chiuderla. Jan Zuberek, entrato sullo 0-0 al 78′ appena prima del vantaggio, dal fondo dribbla e serve Ebenezer Akinsanmiro per il piatto del raddoppio. Il Genoa non reagisce più e dopo quattro minuti arriva il fischio finale.

INTER-GENOA PRIMAVERA 2-0

Gol: 79′ Di Maggio, 82′ Akinsanmiro