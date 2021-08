Inter Primavera, un po’ di riposo e ripresa in settimana con una novità

L’Inter Primavera di Chivu, dopo la vittoria nella prima giornata di campionato contro l’Atalanta (QUI le dichiarazioni del tecnico nerazzurro al termine del match), tornerà ad allenarsi in settimana dopo qualche giorno di riposo. In gruppo anche un nuovo acquisto

RITORNO CON NOVITÀ – La Primavera tornerà ad allenarsi in settimana dopo qualche giorno di riposo, vista la sosta per le nazionali prevista per il prossimo weekend. Nel gruppo nerazzurro ci sarà anche Donart Lubishtani, difensore classe 2004, che ha da poco concluso la sua esperienza con il ChievoVerona ed è un nuovo calciatore nerazzurro.