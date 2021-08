Inter Primavera, ultimo test prima dell’esordio: le scelte di Chivu

Ultimo test amichevole per l’Inter Primavera di Chivu prima dell’esordio in campionato nonostante il cambio d’orario (leggi le ultime). I nerazzurri saranno infatti impegnati contro il Varese, club che milita in Serie D. Ecco le formazioni ufficiali del match in programma alle 18 allo stadio Ossola

INTER – Basti; Zanotti, Fontanarosa, Samo, Pelamatti; Wieser, Sangalli, Casadei; Andersen, Peschetola; Sarr

A disposizione: Rovida, Villa, Silvestro, Cortinovis, Dervishi, Kamate, Bonavita, Grygar, Goffi, Owusu