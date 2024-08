Inter Primavera, quinto test precampionato dopo l’ultima goleada

Non solo la Prima Squadra, bensì anche l’Inter Primavera – con il nuovo corso guidato da Andrea Zanchetta – prosegue la preparazione al prossimo campionato. Questa sera di nuovo in campo, dopo una vittoria ieri nel quarto test prestagionale.

GOLEADA – Dopo la grande vittoria per l’Inter Primavera del nuovo tecnico Andrea Zanchetta, che in amichevole si sbarazza con facilità della Biellese, i nerazzurrini si preparano a scendere in campo di nuovo. Nella sfida contro ai piemontesi è di ben 6-1 il risultato sul tabellino della partita giocata al Konami Youth Development Centre. Ad aprire le marcature ci pensa De Pieri dopo solo dodici minuti di gioco, seguito poi da Spinaccé. Accorciano le distanze gli ospiti al 17′ con Gila, ma a ristabilire le gerarchie ci pensano Pinotti prima e De Piero dopo, che realizza così la sua doppietta personale. Nella ripresa, poi, ancora Pinotti (doppietta) e Tigani fissano il risultato sul 6-1 finale.

Inter Primavera, in programma il quinto test amichevole

NUOVO IMPEGNO – Come detto, questa sera l’Inter Primavera sarà ancora in campo per la prossima partita di preparazione alla nuova stagione. Il prossimo test, per i nerazzurrini, è previsto alle 18, in trasferta, contro la Varesina (squadra militante in Serie D). Una gara importante per testare il livello di preparazione per la squadra, in attesa dell’inizio del campionato.