Inter Primavera, termina la fase a gironi di UEFA Youth League: la classifica finale

L’Inter di Cristian Chivu chiude la fase a gironi della UEFA Youth League con una sconfitta in casa del Bayern Monaco (vedi tabellino). I nerazzurri hanno comunque ottenuto il pass per il playoff, che disputerà contro una delle squadre provenienti dal percorso campioni (qui i dettagli). Di seguito la classifica finale del girone C di UEFA Youth League

GIRONE C UEFA YOUTH LEAGUE: LA CLASSIFICA FINALE

Barcellona 14

Inter 7

Bayern Monaco 6

Viktoria Plzen 5