Inter Primavera sotto di un gol e di un uomo al 45′: espulsione in pieno recupero

Inter-Frosinone Primavera in campo per la 10ª giornata del Campionato Primavera 1 al “KONAMI Youth Development Centre in memory of Giacinto Facchetti” di Milano. Non arrivano buone notizie per la squadra di Chivu, sotto di un gol e di un uomo dopo la prima frazione di gioco, chiusasi sullo 0-1 per gli ospiti. Di seguito il report del primo tempo di Inter-Frosinone Primavera

NB: Segui Inter-Frosinone Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – La partita inizia subito in salita per l’Inter, che al 15′ va sotto: Gondello disegna una parabola vincente su punizione. Prima frazione nervosa, caratterizzata da tre gialli in 5′. Al 40′ Iliev segna ma è in furiogoco sugli sviluppi di una punizione. I piani di Chivu si complicano al 46′, quando Bonavita si fa espellere per doppio giallo per un’entrata troppo vigorosa. Inter-Frosinone termina 0-1 dopo due minuti di recupero tendenti a tre.

Inter-Frosinone Primavera – Tabellino

0 INTER – FROSINONE 1

Marcatore: Condello (F) al 15′.

INTER U19 (4-3-1-2): 1 Botis; 6 Guercio, 31 Di Pentima, 3 Fontanarosa; 2 Zanotti ©, 8 Grygar, 15 Bonavita, 33 Pelamatti; 11 Iliev; 10 V. Carboni, 23 P. Esposito.

A disposizione: 32 Basti, 40 Delvecchio; 4 A. Stankovic, 7 Martini, 13 Stabile, 14 Kamate, 16 Di Maggio, 22 Curatolo, 24 Andersen, 25 Biral, 26 Perin, 28 Stante, 30 Owusu, 35 Zefi.

Allenatore: Cristian Chivu

FROSINONE U19 (4-3-3): 1 Palmisani; 2 Rosati, 6 Kamensek-Pahic, 13 Maestrelli, 79 Bracaglia ©; 8 Milazzo, 4 Bruno, 24 Peres; 10 Cangianiello, 11 Condello; 7 Selvini.

A disposizione: 12 Stellato, 22 Di Chiara; 14 Stefanelli, 18 Gomes, 23 Ferrieri, 25 Benacquista, 28 Macej, 30 Gozzo, 32 Mulattieri, 44 Pera, 68 Afi Ayoub, 77 Maura, 99 Voncina.

Allenatore: Giorgio Gorgone

ARBITRO: Claudio Panettella della sezione di Bari. Assistenti: Andrea Torresan della sezione di Bassano del Grappa (VI) e Alessandro Munerati della sezione di Rovigo.

NOTE – Ammoniti: Bracaglia (F) al 17′, Maestrelli (F) al 18′ e Bonavita (I) al 23′. Espulso: Bonavita (I) al 46′. Recupero: 2′ (PT).