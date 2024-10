Sorride l’Inter Primavera, brividi nel finale. Contro l’Empoli si sblocca Topalovic

Termina 3-1 la sfida al Konami Centre tra l’Inter e l’Empoli nella sfida odierna di Primavera 1. Vittoria bella che si complica nel finale.

VITTORIA – Finisce 2-1 la gara di Primavera 1 tra l’Inter di Andrea Zanchetta e l’Empoli al Konami Centre. Prima palla battuta dagli ospiti, con lo stesso Empoli che dopo appena cinque minuti ha la prima chance della partita ma Gravelo non intercetta bene la sfera e Calligari chiude bene. Al 17′ la prima vera chance dell’Inter Primavera. Palla al bacio di Cocchi che rischiava di perdersi, De Paoli la rimette in mezzo per Spinaccè che da pochi metri colpisce il palo. Alla mezz’ora torna a farsi vedere l’Empoli con qualche accelerata di troppo.

Inter-Empoli Primavera, secondo tempo infuocato

RIPRESA – Il secondo tempo inizia con l’Inter di Zanchetta in pieno controllo del match, nonostante ci siano state poche grandi occasioni nel corso della prima frazione di gioco. Al 51′ ancora Spiannacè pericolo da dentro l’area di rigore che sbatte però su Versari. Al 60′ invece, si blocca il match con Topalovic che finalmente trova la sua prima gioia in campionato. Venturini lavora bene un pallone a due passi dalla porta. Azione complicata in area di rigore che si chiude con Topalovic che da due passi conclude in rete. All’89’ arriva il raddoppio di Alexiou. Calcio d’angolo battuto alla perfezione da Zanchetta, il greco dal centro dell’area incorna bene e spedisce in porta. Dopo pochi istanti la riapre Moray perl’Empoli, ma allo scoccare dei quattro minuti di recupero, ci pensa Lavelli a chiuderla sul 3-1.