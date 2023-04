Inter Primavera, un solo obiettivo rimasto: i playoff

L’Inter Primavera ieri è uscita dalla Coppa Italia dopo la sconfitta per 1-0 contro la Roma. Ora a Chivu rimane l’obiettivo playoff

ELIMINATI – Finisce 1-0 la semifinale di Coppa Italia Primavera tra Roma e Inter, risultato che costa l’eliminazione ai nerazzurri. Partita combattuta, in cui la maturità dei 2003 in campo dei giallorossi ha fatto la differenza contro i tanti 2005. Un formazione meno esperta, quella di Cristian Chivu, che ha avuto difficoltà per questo motivo in tutta la stagione. I nerazzurri ora sono fuori da tutte le competizioni, Youth League e Coppa Italia, non dimenticando la Supercoppa persa contro la Fiorentina. Ora la testa non può che andare al Campionato Primavera.

NOVE – Sono nove le gare che mancano alla fine della stagione degli Under 19. Ora l’Inter avrà tre partite complicate consecutive: Fiorentina, Frosinone e Juventus. Tre big match che daranno già delle risposte riguardo la stagione dei nerazzurri. Al momento la classifica non è delle migliori essendo decimi a 9 punti dal Sassuolo sesto. Chivu nel post gara di ieri ha detto che si tratteranno di nove finali (vedi le sue parole). La speranza è che sia così anche per la squadra che deve dare un segnale per chiudere nel miglior modo possibile questa annata.