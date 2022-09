Inter Primavera show in Youth League: 3 gol in 4′ ed è 0-3 dopo i primi 45′

L’avventura europea dei ragazzi di Chivu continua, l’avversario di oggi è il Viktoria Plzen. L’Inter Primavera è volata in Repubblica Ceca alla ricerca dei tre punti in UEFA Youth League, dopo il 2-2 in rimonta contro i tedeschi del Bayern Monaco. E l’avvio sta dando ragione alla squadra nerazzurra: netto lo 0-3 del primo tempo

PRIMO TEMPO – La prima conclusione verso la porta arriva dopo 10 minuti, dai piedi del solito Valentin Carboni. Poi Esposito invece qualche minuto prima non sfrutta il regalo del portiere avversario. Il rinvio di Viktor Baier finisce sui piedi dell’attaccante che però spreca. Al 20′ i nerazzurri si fanno rivedere davanti, sempre con Carboni. L’argentino conclude una bella azione personale col mancino, non impensierisce però i cechi. Al 28′ arriva il vantaggio nerazzurro. Ci pensa Andrea Pelamatti con una bella conclusione di sinistro al volo. Il raddoppio arriva subito dopo, Carboni riesce a trovare la porta, stop e tiro col piede educato e i nerazzurri fanno il 2-0. I nerazzurri si sbloccano e nemmeno 2 minuti dopo Pelamatti fa doppietta con un inserimento sulla sinistra. Totalmente dimenticato dagli avversari. Va sottolineata una gran prestazione di Silas Andersen in entrambe le fasi. Non a caso due assist sono opera del numero 7. Grande inizio dei ragazzi di Chivu oggi. Il primo tempo di Viktoria Plzen-Inter in UEFA Youth League termina 0-3.

Viktoria Plzen-Inter U19 – Tabellino

0 VIKTORIA PLZEN – INTER 3

Marcatori: Pelamatti (I) al 28′, Valentin Carboni (I) al 30′ e Pelamatti (I) al 32′.

VIKTORIA PLZEN U19 (4-3-3): 1 Baier; 12 Cerveny, 21 Vach, 19 Paluska, 13 Vacek ©; 10 Gaszcyk, 17 Sojka, 18 Falout; 6 Demi, 8 Kruta, 7 Doubek.

A disposizione: 32 Danek; 2 Lorincz, 4 Sustr, 5 Keltycka, 11 Hasek, 15 Alao, 16 Kule.

Allenatore: Ondrej Siml

INTER U19 (4-3-2-1): 1 Calligaris; 2 Zanotti ©, 5 Guercio, 6 Fontanarosa, 3 Pelamatti; 7 Andersen, 4 Bonavita, 8 Kamate; 10 Valentin Carboni, 11 Iliev; 9 Pio Esposito.

A disposizione: 12 Botis; 13 Stabile, 14 Aleksandar Stankovic, 15 Stante, 16 Martini, 18 Owusu, 19 Di Maggio.

Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO: Adam Ladeback (Svezia). Assistenti: Daniel Yng (Svezia), Marcus Lundgren Klitte (Svezia) e Jan Petrik (Repubblica Ceca).

NOTE – Recupero: 0 (PT).