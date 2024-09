Inter Primavera, serve un cambio di rotta. E domani c’è la Sampdoria

L’Inter primavera in trasferta a Genova per la gara contro la Sampdoria. I blucerchiati vorranno vincere per provare ad allontanarsi dalla zona playout.

LAVORO – Con la sfida alla Sampdoria ormai alle porte, a Interello si pensa a come cambiare rotta dopo qualche errore di troppo in questo avvio di stagione. Il tecnico Andrea Zanchetta, dopo un avvio paragonabile a un classico d’horror, ha il compito di ridare luce a una squadra che lo scorso anno si è resa protagonista nonostante tante complicanze. In porta resta fisso l’ottimo Alessandro Calligaris che in futuro potrà anche ambire al percorso di Lorenzo Torriani. Il suo pari età del Milan è passato nel giro di un anno da terzo portiere in primavera all’esordio a San Siro in Champions League. La Primavera dell’Inter, dopo quest’avvio zoppicante, si ritrova al decimo posto e distante ben sei punti dalla testa. Sono due le sconfitte in cinque partite. Gli stop contro Lazio e Milan. Domani ci sarà la delicata sfida in casa della Sampdoria.

Inter Primavera, tanti i nomi pronti a spiccare

NOMI – Se da un lato il gruppo ha le capacità di ridare lustro alla classifica e reinserirsi alla corsa per lo scudetto, dall’altro lato serviranno le qualità dei singoli. Contro il Milan infatti, alcuni diktat tra i compagni di squadra non hanno ben funzionato. L’obiettivo è quello di tornare ad essere amalgamati così da poter esplodere insieme. Zanchetta si affiderà quasi sicuramente all’estro di Luka Topalović. Allo stesso tempo anche Mattia Mosconi è uno di quei calciatori che può farti cambiare l’esito di una partita. Discorso diverso invece per un altro talento della primavera dell’Inter, Matteo Spinaccè. Protagonista a spezzoni già lo scorso anno, in questa stagione ha la grande occasione di mettersi in mostra. La seconda punta, classe 2006, potrebbe diventare il nuovo che avanza.