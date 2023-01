Inter Primavera, sabato si gioca ad Empoli: l’imperativo è vincere

Il Campionato Primavera si appresta a ricominciare. L’Inter affronterà l’Empoli in trasferta, l’unico risultato possibile è la vittoria.

RIPRESA – Il Campionato dei “grandi” è ricominciato, ora tocco a quello Primavera. Se l’anno scorso la squadra allenata da Cristian Chivu è riuscita a vincere lo Scudetto, quest’anno la situazione è diversa. I nerazzurri sono infatti quindicesimi in classifica. Le statistiche lasciano un po’ a desiderare. Sono appena due le vittorie, contro Udinese e Fiorentina. Le altre 10 partite si sono divise in 5 pareggi e 5 sconfitte. In Europa è andata meglio, con il passaggio del turno.

EMPOLI – L’Empoli sarà la prima squadra che affronterà l’Inter Primavera. Sarà fondamentale vincere, per ricominciare al meglio la stagione. I toscani si trovano attualmente al decimo posto a pari merito con il Lecce e l’Hellas Verona. Gli scaligeri saranno poi i prossimi avversari della squadra di Chivu, che li affronterà nella Coppa Italia Primavera l’11 gennaio (vedi calendario).