Inter Primavera, ripresa col botto in amichevole: goleada alla Cremonese

Test amichevole per l’Inter Primavera guidata da Armando Madonna. I nerazzurri hanno infatti superato con un netto 8 a 2 i pari età della Cremonese. Il 23 gennaio la ripresa del campionato di categoria.

INIZIO – “Primo tempo di grande qualità da parte dell’Inter, che va in rete per ben tre volte. Al 7′ Oristanio finalizza un recupero alto del pallone e con il sinistro batte all’angolino De Bono. Il numero 10 si ripete al 28′ con un colpo di testa preciso che mette fine ad un’azione corale bellissima. Sul finire della frazione arriva anche il 3-0 con la firma di Satriano“.

RIPRESA – “Tantissime reti nella seconda frazione: per l’Inter vanno a segno Carboni, Fonseca, Hoti, Bonfanti e Moretti; per gli ospiti Rocchetta (calcio di rigore) e Berto. L’amichevole termina con il risultato di 8-2 in favore della Primavera nerazzurra”.

FORMAZIONI – “Questi gli uomini impiegati da Armando Madonna nella prima frazione: Magri, Tonoli, Vezzoni, Sangalli, Moretti, Kinkoue, Wieser, Casadei, Satriano, Oristanio e Iliev. Nella ripresa sono entrati: Botis, Moretti L., Hoti, Dimarco, Sottini, Boscolo Chio, Squizzato, Carboni, Persyn, Fonseca, Bonfanti”.

