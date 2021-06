Inter Primavera rimontata dall’Atalanta, ma è alle Final Four direttamente!

Atalanta-Inter si è appena conclusa col risultato di 2-2. Dopo il primo tempo (vedi articolo) fa doppietta Ngock che fissa il pareggio, salta all’ultimo il primato ma è comunque accesso alle Final Four già dalle semifinali.



ATALANTA-INTER PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – Si riparte con un tentativo di Christian Dimarco, tiro-cross dopo essersi liberato bene sulla sinistra che non trova nessuno. Al 54′ Nicholas Bonfanti riceve dal solito scatenato Martin Satriano, il suo primo tiro è murato ma il secondo col destro è alto di poco. A venti minuti dalla fine, su corner da destra per l’Inter, doppia deviazione di testa e palla alta. Poi il cooling break, e il cambio di Satriano per Matias Fonseca. Italeng Ngock, a sei minuti dal termine, prova la girata col tacco ma non inquadra la porta. All’87’ però il numero 9 dell’Atalanta fa doppietta, sfruttando un erroraccio di Andrea Moretti in uscita per il diagonale vincente col destro. Fonseca prova a chiudere i conti a un minuto dal 90’, ma Elvis Lindkvist arriva a rimorchio e solissimo si divora il 2-3 mandando a lato col sinistro. Ci sono sei minuti di recupero, nell’ultimo una punizione dell’Atalanta esce a lato. Inter qualificata col punto che serviva alle semifinali del Campionato Primavera 1, anche se sfuma il primo posto che va alla Sampdoria

ATALANTA-INTER 2-2 – IL TABELLINO

Atalanta (4-3-3): Dajcar; Ghislandi, Scalvini (72’ Berto), Scanagatta (61′ Hecko), Ceresoli (60′ Grassi); Gyabuaa, Oliveri, Cortinovis (61′ Zuccon); Kobacki (46′ De Nipoti), Ngock, Renault.

In panchina: Sassi, Vismara, Panada, Giovane, Sidibé, Mediero, Ghisleni.

Allenatore: Massimo Brambilla

Inter (3-5-2): Stankovic; A. Moretti, Kinkoue, Sottini; Persyn (46′ Zanotti), Casadei, Squizzato, Wieser (60′ Lindkvist), Dimarco (60′ Vezzoni); Bonfanti (78’ Akhalaia), Satriano (72’ Fonseca).

In panchina: Rovida, Magri, L. Moretti, Sangalli, Mirarchi, Goffi, Carboni.

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Matteo Gualtieri della sezione di Ascoli (Pascali – C. Gualtieri)

Gol: 11′ Bonfanti, 23′ Casadei, 36′, 87’ Ngock (A)

Ammonito: Scalvini (A), Fonseca (I)

Recupero: 2′ PT, 6′ ST