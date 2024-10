Inter Primavera, qualcosa non va: cronache di un inizio a rilento

L’Inter Primavera non ha iniziato la sua stagione in maniera conforme alle aspettative dei suoi tifosi e della dirigenza del club meneghino. Varie le note negative di questo inizio, ma il tempo per la svolta c’è tutto.

LA SITUAZIONE – L’Inter Primavera ha pareggiato la sfida di oggi 19 ottobre contro il Lecce con il punteggio di 0-0. Oltre al risultato, che lascia ai nerazzurri un punto che non serve per dare una sferzata alla propria stagione, preoccupa anche il modo in cui la squadra di Andrea Zanchetta si è disimpegnata nel corso dell’incontro. Poca qualità in fase di costruzione, soliti rischi in fase difensiva, mancata cattiveria negli ultimi metri. Quest’Inter non dà l’idea di poter trasformare le potenzialità e le qualità di cui è indubbiamente dotata in risultati concreti.

Inter Primavera: gli aspetti da migliorare

NON ECCEZIONALI – Un primo dato da poter segnalare è la discontinuità tra il rendimento di Luka Topalovic con la maglia dell’Inter e quello da lui garantito in Nazionale. Con la Slovenia U-21, il giovane calciatore nerazzurro riesce ad essere molto spesso decisivo, dimostrando di poter reggere il peso della 10 per trainare la sua Nazionale verso i traguardi ambiti. Diverso il discorso con l’Inter Primavera, con cui lo sloveno non è ancora riuscito a trovare quel feeling necessario per potersi esprimere al meglio.

MECCANISMI DIFENSIVI – Un’altra nota non entusiasmante dell’inizio di stagione dell’Inter è data dal rendimento del suo reparto difensivo. Non tanto per gli 8 gol subiti in altrettante partite, un dato non negativo se comparato a quello delle squadre che precedono i nerazzurri in classifica, quanto per i rischi che la squadra costantemente corre a prescindere dal tenore dell’avversario affrontato. Poiché i presupposti per far bene, anche in questo ambito, risultano esserci tutti, occorre fare uno step in quanto ad applicazione mentale nel corso di un incontro per dimostrare di poter sostenere i ritmi richiesti dallo status di big del campionato Primavera.