All’Inter Primavera il primo derby della settimana: 0-3 al Milan in 45′!

Condividi questo articolo

Armando Madonna – Inter Primavera, copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Milan-Inter del Campionato Primavera 1 è un dominio nerazzurro. Dopo il primo tempo, finito 0-3 (vedi articolo), la squadra di Madonna gestisce la ripresa senza affanni e porta a casa un grande tris salendo a diciotto punti in classifica. Prossimo impegno contro la Juventus.

MILAN-INTER PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – Triplo cambio per il Milan: fuori Riccardo Oddi, Enrico Di Gesù e il disastroso portiere Andreas Jungdal, dentro Milos Kerkez, Kevin Bright e l’estremo difensore di riserva Leonardo Moleri. Il Milan prova a riprendersi, ma al 55′ Nikos Michelis commette un altro errore grave di ingenuità e stende Martin Satriano al limite: punizione e giallo. Sulla battuta Gaetano Oristanio non scavalca la barriera, Cesare Casadei si coordina col sinistro e manda alto. A metà ripresa riposo per Satriano, grande protagonista del derby: dentro Nicholas Bonfanti, così come Mattia Mirarchi rileva Oristanio. Subito dopo si fa notare Filip Stankovic, distendendosi in tuffo alla sua sinistra su mancino rasoterra di Giacomo Olzer. E dal corner seguente il portiere figlio d’arte smanaccia bene su colpo di testa di Antonio Mionic. Match che, fra cambi e risultato in archivio dal primo tempo, non offre più tantissime emozioni. Prova ad accorciare Olzer con un sinistro da fuori, ma Stankovic è ancora attento (87′). Dopo tre minuti di recupero il fischio finale: derby senza storia, Milan-Inter finisce 0-3 e per la Primavera nerazzurra sono otto punti nelle ultime quattro giornate.

MILAN-INTER PRIMAVERA 0-3 – IL TABELLINO

Milan (4-3-3): Jungdal (46′ Moleri); Stanga, Tahar (75′ Grassi), Michelis, Oddi (46′ Kerkez); Di Gesù (46′ Bright), Brambilla, Mionic; Olzer, Tonin (60′ El Hilali), Roback.

In panchina: Pseftis, Obaretin, Filì, Cretti, Saco, Robotti, Nasti.

Allenatore: Federico Giunti

Inter (4-3-1-2): Stankovic; L. Moretti (19′ Tonoli), Kinkoue, A. Moretti, Vezzoni; Wieser (75′ Squizzato), Sangalli, Casadei; Oristanio (66′ Mirarchi); Fonseca (75′ Peschetola), Satriano (67′ Bonfanti).

In panchina: Rovida, Basti, Sottini, Dimarco, Lindkvist, Iliev, Akhalaia.

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Fabio Natilla della sezione di Molfetta (Niedda – D’Elia)

Gol: 21′, 42′ Satriano, 32′ Vezzoni

Ammoniti: Oristanio, Bonfanti (I), Michelis, Stanga (M)

Recupero: 2′ PT, 3′ ST