Inter Primavera, prima in Youth League il 20 settembre. Il calendario

Oltre alla Prima Squadra anche la Primavera dell’Inter disputerà la competizione europea Uefa, ossia la Youth League. Di seguito il calendario delle partite che i nerazzurri giocheranno con Salisburgo, Benfica e Real Sociedad.

PRIME SETTIMANE – Dopo le prime due partite di Primavera 1 per l’Under 19 dell’Inter di Cristian Chivu sta per arrivare l’esordio in Youth League. La competizione Uefa è estremamente importante, i giovani hanno la possibilità di farsi vedere e crescere affrontando altre squadre di livello internazionale. Per ora in campionato i nerazzurri hanno ottenuto 4 punti, vincendo all’esordio contro l’Empoli e pareggiando la gara dello scorso sabato pomeriggio all’Unipol Domus con il Cagliari. Il 20 settembre ci sarà l’esordio in Uefa Youth League con la Real Sociedad in trasferta, di seguito il calendario completo.

Inter Primavera, le date delle gare

DATE –

1ª giornata 20.09.23, ore 12 Real Sociedad-INTER

2ª giornata 03.10.23, ore 12 INTER-Benfica | Konami Youth Development Centre

3ª giornata 24.10.23, ore 14 INTER-Salisburgo | Konami Youth Development Centre (diretta TV UEFA)

4ª giornata 08.11.23, ore 14.30 Salisburgo-INTER

5ª giornata 29.11.23, ore 15 Benfica-INTER

6ª giornata 12.12.23, ore 12 INTER-Real Sociedad | Konami Youth Development Centre