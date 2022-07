Inter Primavera, prima amichevole: netta vittoria per la squadra di Chivu

Prima amichevole della preseason e subito vittoria per l’Inter Primavera allenata dal tecnico Cristian Chivu: il risultato finale.

AMICHEVOLE – A seguire il comunicato ufficiale pubblicato dall’Inter sul proprio sito ufficiale. “Prima uscita e primo successo stagionale per l’Inter Under 19 di Cristian Chivu. In ritiro a Vipiteno, in Alto Adige, la Primavera nerazzurra ha disputato la sua prima amichevole di questa preseason contro l’ASV Milland. 3-0 il risultato finale in favore dei campioni d’Italia, punteggio fissato dalle reti di Valentin Carboni, Dennis Curatolo e Issiaka Kamate“.

Fonte: Inter.it