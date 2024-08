Inter Primavera, pari in amichevole contro la Varesina: ma che rimonta!

L’Inter Primavera non inizia col piede giusto contro la Varesina. Nel secondo tempo, però, l’amichevole prende una piega differente per la squadra di Zanchetta.

PRIMO TEMPO – Periodi di amichevoli non solo per la Prima Squadra ma anche per la Primavera dell’Inter. I ragazzi di Andrea Zanchetta oggi pomeriggio sono scesi in campo per il quinto test in preparazione della nuova stagione, che avrà inizio il 16 agosto, alle ore 18.00, nel match casalingo contro il Bologna. L’amichevole odierna ha visto i nerazzurri scendere in campo contro la Varesina, squadra di Serie D. La trasferta non è iniziata nel migliore dei modi per la Primavera dell’Inter, che chiude il primo tempo sotto di due gol realizzati da Gozzo e Sali.

Inter Primavera a due volti: differenze fra i due tempi!

FINALE – La situazione cambia di poco all’inizio del secondo tempo, quando la Varesina mette a sagno il 3-0 con la rete di Isufi. La musica, però, cambia negli ultimi venti minuti dell’amichevole, quando l’Inter Primavera preme il piede sull’acceleratore provando a ribaltare il risultato. Al 72′, infatti, De Pieri apre le marcature nerazzurre, seguito poi dai gol di Vanzulli e Iddrissou. Al fischio finale della gara il risultato è di 3-3, con l’Inter Primavera che è riuscita nella rimonta, anche se non completata con un vittoria. La quinta amichevole della squadra di Zanchetta, dunque, termina con un pareggio, proprio come quella di ieri in cui i protagonisti sono stati gli uomini di Simone Inzaghi contro il Pisa.