Inter Primavera: i numeri di maglia scelti per la stagione Under-20

Conosciamo meglio la nuova Inter Under-20 Primavera di Zanchetta partendo dai numeri di maglia scelti per la stagione appena iniziata. Tante le novità e di conseguenza le curiosità che riguardano i trenta nerazzurrini scelti per questa avventura “preparatoria” al prossimo triennio

MILANO – La stagione della nuova Inter Under-20 di Andrea Zanchetta in Primavera 1 è già iniziata. E con non poche novità. Anzi. La squadra nerazzurra, che sarà impegnata anche in Coppa Italia e soprattutto in UEFA Youth League, è rinnovata rispetto alla passata stagione. Tutto ciò nonostante il “passaggio” dalla categoria Under-19 a quella Under-20, che in teoria avrebbe dovuto garantire continuità. E invece la continuità riguarda solo la vecchia Inter Under-18. Niente più classe 2004, pochi 2005 ma tanti 2006. E anche 2007! Il cambio in panchina da Cristian Chivu a Zanchetta porta in dote diverse novità. La maggior parte arriva direttamente dal Settore Giovanile dell’Inter, che promuove in Primavera diversi talenti già allenati da Zanchetta nelle ultime stagioni. Altre arrivano dal mercato. Soprattutto dall’estero. I riflettori sono puntati sullo spagnolo Alex Perez in difesa, sullo sloveno Luka Topalovic a centrocampo e sull’argentino Thiago Romano in attacco. I protagonisti designati del nuovo corso nerazzurro.

Inter Under-20 dal sapore di Under-23: tanti talenti per Zanchetta

SECONDA SQUADRA – Tre classe 2006 sui quali l’Inter punta molto. Moltissimo. Anche in ottica seconda squadra Inter Under-23 in Serie C, che magari vedrà la luce già dalla prossima stagione. Ed è questo il disegno alla base del progetto Inter Under-20. Insieme ad Alex Perez, Topalovic e Thiago Romano non vanno dimenticati i talenti italiani. Uno su tutti il loro coetaneo Giacomo De Pieri, che deve ancora compiere la maggiore età per legarsi all’Inter con un contratto inizialmente triennale. Come triennale sarebbe inizialmente lo strategico progetto Inter Under-23 in uscita dal Primavera 1. Tutti sognano la Serie A ma anche la Serie C sarebbe una conquista oggi. Eccome! In attesa di vedere tutti questi talenti in campo agli ordini di Zanchetta, ora conosciamo meglio la rosa Under-20 della nuova Inter Primavera attraverso l’elenco ufficiale dei numeri di maglia stagionali.

Numeri di maglia Inter Primavera | Under-20

1. Alessandro CALLIGARIS | Portiere (2005)

2. Mike AIDOO | Difensore (2005)

3. Matteo COCCHI | Difensore (2007)

4. Mattia ZANCHETTA | Centrocampista (2006)

5. Christos ALEXIOU © | Difensore (2005)

6. Yvan MAYE | Difensore (2006)

7. Thomas BERENBRUCH | Centrocampista (2005)

8. Dilan ZARATE | Centrocampista (2007)

9. Matteo LAVELLI | Attaccante (2006)

10. Daniele QUIETO | Centrocampista (2005)

11. Matteo SPINACCÈ | Attaccante (2006)

12. Alain TAHO | Portiere (2007)

13. Ilari KANGASNIEMI | Difensore (2007)

14. Leonardo BOVO | Centrocampista (2005)

15. ALEX PEREZ | Difensore (2006)

16. Matteo VENTURINI | Centrocampista (2006)

17. Matteo MOTTA | Difensore (2005)

18. Mattia MOSCONI | Attaccante (2007)

19. Tommaso DELLA MORA | Difensore (2006)

21. Matteo ZAMARIAN | Portiere (2006)

22. Edoardo TIGANI | Centrocampista (2006)

23. Marco VANZULLI | Attaccante (2006)

24. Gabriele RE CECCONI | Difensore (2006)

25. Aymen ZOUIN | Attaccante (2006)

26. Gabriele GARONETTI | Difensore (2006)

27. Manuel PINOTTI | Attaccante (2006)

28. THIAGO ROMANO | Attaccante (2006)

29. Luka TOPALOVIC | Centrocampista (2006)

30. Giacomo DE PIERI | Centrocampista (2006)

32. Mattia MICHIELAN | Portiere (2007)

Gli altri calciatori extra Primavera

FUORI LISTA – Giocatori fuori dal progetto tecnico Inter Under-20 Primavera:

– Alem NEZIREVIC | Difensore (2004)

– Karim PEDRINI | Attaccante (2005)

NB: Nell’Inter Primavera Under-20 possono essere aggregati a stagione in corso anche altri giovani, a partire dagli attuali Under-18, ma al momento la rosa ufficiale di Zanchetta prevede questi trenta calciatori. In caso di novità, che non riguardano solo il calciomercato, la lista presentata in questo articolo verrà aggiornata con i numeri di maglia degli altri giovani registrati.