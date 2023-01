Inter Primavera, la svolta tattica di Chivu che esalta diversi giocatori chiave

L’Inter Primavera di Cristian Chivu è partita con il piede giusto in questo 2023. Su 3 partite giocate nel nuovo sono arrivate 3 vittorie, dovute anche alla svolta tattica apportata dal tecnico nerazzurro

CAMBIAMENTI – Cristian Chivu sembra aver trovato la chiave di volta per far girare al meglio la Primavera nerazzurra. Nelle ultime 3 partite, la squadra è andata incontro a un cambiamento tattico. Si è passati dal 3-5-2 delle ultime sfide del 2022 al nuovo 4-3-3. Il cambiamento ha portato i frutti sperati, come si vede dai risultati ma anche dal gioco espresso dalla squadra. Il nuovo schieramento, poi, esalta le caratteristiche di alcuni giocatori. Prima di tutto, Fontanarosa sembra essere più a suo agio in una linea a 4. Pelamatti da una parte e Dervishi dall’altra sono più funzionali come terzini che come esterni a tutta fascia.

RIVALORIZZATI – Ma il grande passo in avanti lo si nota nel miglioramento delle prestazioni di due giocatori in particolare. Il primo è Issiaka Kamate, che sembra essersi ripreso fisicamente ed è tornato il giocatore dominante di inizio stagione. Il secondo è Nikola Iliev, che nel ruolo di ala sinistra può esprimere appieno tutte le sue qualità, ovvero il dribbling secco e la capacità di servire assist ai compagni. La strada intrapresa da Chivu sembra essere quella giusta. L’obiettivo ora è quello di continuare su questo percorso e cercare di risalire la china in campionato.