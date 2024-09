Inter Primavera, inizio shock e poi ribaltone al Manchester City: tris al 45′!

Torna anche la Youth League per l’Inter Primavera, dove sfida il Manchester City. Il primo tempo inizia male per i ragazzi di Zanchetta, poi bravi a ribaltare il risultato, attualmente sull’1-3.

PRIMO TEMPO – L’Inter Primavera scende sul campo del Manchester City per la prima sfida della prima fase di Youth League. Il match inizia subito malissimo per i ragazzi di Andrea Zanchetta, con un errore in fase di impostazione. Mattia Zanchetta al 1′ regala il pallone nella propria area di rigore ad Alfa-Ruprecht, che è solo di fronte a Zamarian e non sbaglia il gol dell’1-0. Fortunatamente i nerazzurri pareggiano subito i conti: all’ottavo minuto Berenbruch, coglie l’assist del compagno De Pieri, controlla il pallone e lo piazza all’angolino.

Manchester City-Inter Primavera di Youth League: 1-3 al 45′

RIMONTA – Al 14′ c’è subito il ribaltone dell’Inter Primavera, grazie a un calcio di rigore conquistato e poi trasformato da Lavelli, che spiazza il portiere del Manchester City. Ma i nerazzurri non hanno ancora finito in questa prima frazione di gioco, perché al 17′ Alexiou mette a segno anche l’1-3. È Berenbruch il primo ad andare al tiro, Alexiou si avventa sul pallone respinto da Wint e calcia in porta. L’Inter Primavera va a riposo, all’intervallo, con due gol di vantaggio sul Manchester City.