Inter Primavera, inizio shock in difesa! Errori da correggere

L’Inter Primavera ha iniziato già la stagione da qualche settimana. La squadra è ancora imbattuta, ma ci sono problemi da risolvere per Cristian Chivu. Serve ovviamente lavoro.

NUMERI – 4 partite giocate tra campionato di Primavera 1 e UEFA Youth League e 5 gol subiti. 3 di questi sono arrivati proprio nella prima sfida europea contro la Real Sociedad. La squadra di Cristian Chivu è fragile in fase difensiva e soffre enormemente alcune disattenzioni che puntualmente si ripropongono nel corso delle partite. Alla prima gara con l’Empoli al fianco di Francesco Stante c’era Giacomo Stabile, il più forte dei presenti in rosa che però ora non è disponibile. Nelle ultime 3 in campo c’è stato Yvan Maye, che in coppia con l’altro classe 2005 ha fatto malissimo.

Inter Primavera, troppi errori in difesa

ERRORI – Sull’1-1 del Cagliari l’errore di Stante in scivolata in ritardo su Vinciguerra è clamoroso e totalmente inconcepibile. Una partita in cui l’Inter era in vantaggio e con un uomo in più in campo si è chiusa con il pareggio per un intervento shock del numero 15 sull’attaccante avversario che stava uscendo dall’area di rigore. Con la Fiorentina sul 3-0 Fallou Sene è riuscito a trovare lo spazio per accorciare le distanze a causa di un’incomprensione tra Maye e Stante palla al piede. Poi i diversi episodi con la Real Sociedad. Jon Martin, difensore centrale del 2006, ha segnato addirittura due gol entrambi da calcio d’angolo. Marcatura assente e Cristian Chivu costretto nuovamente ad accontentarsi del pareggio. Le prime partite condannano la coppia difensiva più degli altri, per questo c’è bisogno di lavorare e migliorare l’intesa tra i due. Una buona stagione passa sicuramente dalle prestazioni dei ragazzi della retroguardia.