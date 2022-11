Inter Primavera, il calendario alla ripresa: Chivu subito sottotorchio

L’Inter Primavera dovrà necessariamente alzare il suo rendimento nel 2023 per cercare di scalare posizioni in classifica. Ecco il calendario che aspetta i nerazzurri al ritorno in campo, tra campionato, coppa e UEFA Youth League

RIPRESA – L’Inter di Cristian Chivu è subito chiamata a fare punti nel 2023. I nerazzurri, attualmente al quindicesimo posto nel campionato di categoria, torneranno in campo il 7 gennaio contro l’Empoli. I mesi di gennaio e febbraio saranno particolarmente intensi, anche perché oltre al campionato i giovani nerazzurri saranno impegnati in due turni di playoff. Il primo è quello dell’11 gennaio, contro l’Hellas Verona, e vale per la Coppa Italia Primavera. Il secondo, invece, si giocherà il 7 febbraio, e vedrà i nerazzurri opposti al Rukh Lviv nel playoff di UEFA Youth League. In base ai risultati di questi due spareggi, il calendario dei nerazzurri potrebbe più o meno diventare fitto. Sta di fatto che il campionato dei nerazzurri terminerà, in ogni caso, il 27 maggio. Poi, in base alla posizione finale raggiunta, si vedrà se i nerazzurri riusciranno a partecipare ai Playoff Scudetto e difendere il titolo conquistato la scorsa stagione.