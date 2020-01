Inter Primavera, il 2020 inizia con una vittoria: Albinoleffe battuto 2-1

L’Inter Primavera inizia l’anno nuovo con una vittoria. L’Albinoleffe, squadra di Serie C, è battuto in amichevole per 2-1 dalla squadra nerazzurra

L’Inter Primavera di Armando Madonna comincia il suo 2020 con una vittoria in amichevole sul campo dell’Albinoleffe, squadra di Serie C. Passano in vantaggio i padroni di casa dopo pochi minuti grazie alla rete di Mondonico, ma la reazione dell’Inter non si fa attendere e al 36′ arriva il pareggio realizzato da Oristanio. Nella ripresa al 50′ si completa la rimonta dell’Inter grazie alla rete di Agoume che realizza il definitivo 2-1 a favore dei nerazzurri.

ALBINOLEFFE-INTER 1-2

Marcatori: 3′ Mondonico, 36′ Oristanio, 50′ Agoume

ALBINOLEFFE: 33 Abagnale; 4 Gavazzi, 5 Quaini, 6 Guso, 7 Gonzi, 9 Cori, 13 Mondonico, 14 Canestrelli, 21 Bertani, 24 Sibilli, 29 Galeandro

A disposizione: 22 Pagno, 23 Rasi, 8 Riva, 10 Kouko, 16 Calí, 17 Giorgione, 19 Ravasio, 28 Mandelli, 30 Petrungaro

Allenatore: Marco Zaffaroni

INTER: 1 Stankovic (46′ Tononi 12); 2 Moretti, 4 Cortinovis (46′ Sottini 14), 6 Ntube (46′ Dimarco 15); 7 Vezzoni (60′ Sami 18), 8 Gianelli (46′ Attys 17), 5 Agoume (60′ Boscolo Chio 16), 10 Schirò (46′ Mulattieri 19), 3 Burgio (46′ Vaghi 13); 9 Oristanio (46′ Gnonto 20) 11 Bonfanti (46′ Vergani 21)

A disposizione:

Allenatore: Armando Madonna

fonte: inter.it