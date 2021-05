Inter Primavera-Fiorentina: all’intervallo ancora reti inviolate

Inter Primavera in campo contro la Fiorentina allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni per la ventitreesima giornata del Campionato Primavera 1. Dopo una prima mezz’ora molto equilibrata ma con pochissime emozioni, la partita si accende. Un brivido al 35′ per l’Inter quando Spalluto sfrutta un’incertezza della difesa nerazzurra e può calciare a pochi metri alla porta difesa da Stankovic , ma il suo tiro termina comunque a lato. Finale più a tinte nerazzurre con due buone occasioni per Satriano e un tiro insidioso di Squizzato ben respinto dal portiere viola Fogli. Al 42′ bella azione personale di Vezzoni , ma anche in questo caso Fogli è attento e blocca il tiro. Nonostante un finale a marca nerazzurra, i ragazzi di Madonna non trovano lo spunto necessario per sbloccare il match e l’arbitro manda le squadre al riposo sul punteggio di 0-0.

