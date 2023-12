Inter Primavera, la fine del 2023 in allungo. Due rivali si fermano

L’Inter Primavera chiude il 2023 con una grande vittoria contro il Lecce con il risultato di 4-1. Le rivali alle spalle sbagliano, è allungo perciò in vetta alla classifica del campionato.

VETTA – Aleksandar Stankovic, Issiaka Kamate, Luca Di Maggio ed Ebenezer Akinsanmiro hanno risolto la pratica Lecce per l’Inter Primavera. I nerazzurri mancavano all’appuntamento con il successo da cinque partite consecutive in cui erano arrivati cinque pareggi per 1-1. Contro gli attuali campioni d’Italia l’Inter ha finalmente sfornato una prestazione degna dei livelli raggiunti in questa stagione, vincendo per 4-1 e chiudendo la partita già al 55′ del secondo tempo. Il sabato di campionato sorride sicuramente alla squadra di Cristian Chivu, perché due delle tre rivali Scudetto sbagliano e perdono punti. La Roma è uscita con zero punti dal derby con la Lazio, unica ad essere in scia sui nerazzurri a -2. Il Milan invece ha perso ancora con il Verona per 3-2, rimanendo a quota 27 a -4 dal primo posto. Il 2023 si chiude perciò nel migliore dei modi per l’Inter: zero sconfitte fino ad ora, 31 punti e vetta in solitaria. Chivu e i suoi sono gli unici a non aver mai perso in questa annata, figlia anche del rammarico della scorsa per i playoff mancati all’ultima giornata. Da quella vittoria a Napoli la storia è radicalmente cambiata!