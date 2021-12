Inter Primavera, fine 2021 al quarto posto: il programma della ripresa

L’Inter Primavera ha chiuso al quarto posto il 2021. Dopo la sosta per le festività la squadra di Chivu tornerà in campo il 9 gennaio.

RIPRESA – Per l’Inter Primavera il prossimo appuntamento sarà sabato 9 gennaio alle ore 13. I ragazzi di Cristian Chivu saranno ospiti della SPAL, nella quattordicesima giornata del Campionato Primavera 1. Alla sosta i nerazzurri sono andati da quarti in classifica, dopo la vittoria per 3-1 sul Torino di mercoledì scorso (vedi articolo). In testa domina la Roma, con 33 punti e una partita da recuperare, segue il Cagliari come secondo a 25 e proprio i granata a 24 (vedi classifica). L’Inter è invece a quota 22, come il Sassuolo. Nelle ultime due partite Chivu non era in panchina perché in quarantena, ma potrà tornare ad allenare la squadra dopo la sosta.